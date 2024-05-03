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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة عن أزمة أفشة مع كولر بعد الاعتراض على القرارات الفنية

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس من اللاعبين أصحاب الأزمات أو المشاكل، بل يرغب في المشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي فقط.

وأضاف إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 :" أفشة بعد حديثي بالأمس عن استبعاده من مباراة الأهلي والإسماعيلي وتغريمه مبلغ مالي بسبب حديثه مع كولر، أنه فضل إمام عاشور عليه، تلقيت اتصال من اللاعب، وأكد لي أن ذلك لم يحدث، وأن كل القصة أنه يرغب في المشاركة فقط مع الأهلي بصفة منتظمة وبشكل أساسي".

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وأضاف إبراهيم سعيد:" أفشة أكد لي في اتصال هاتفي أنه يرغب في التواجد بشكل أساسي حتى يكون له دور في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه ليس مع  أن يكون هناك مشاكل أو أزمات له داخل النادي، وأنه يحترم مارسيل كولر المدير الفني".  

ويذكر أن  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع أمس الفوز أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.

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كواليس جديدة عن أزمة أفشة مع كولر بعد الاعتراض على القرارات الفنية


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