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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

النقل: مد المترو لشارع التسعين الجنوبي بالتجمع للربط مع المونوريل والقطار السريع

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير على الأهمية الكبرى للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي إيجابي على الدولة المصرية مشيرا إلى أهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.

جاء ذلك خلال توقيع وزير النقل المصري  وبرونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس  للمترو بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا  .

وعلى هامش التوقيع استعرض وزير النقل العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات والتي من اهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال انشاء مجمع صناعي يضم مصنعين احدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة ٦٦ فدان بمدينة برج العرب بالإسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الاول لمترو وترام الرمل  وكذلك تصنيع نظم الاشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع  الصناعي اكثر من  1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

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كامل الوزير يوقع مع فرنسا اتفاقًا لتوطين صناعة النقل وتنفيذ الخط السادس للمترو

واضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو ابو قير وترام الرمل ومد الخط الاول للمترو من المرج الجديدة  وحتى شبين القناطر وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور

وفي نهاية مراسم التوقيع  قدم الفريق مهندس كامل الوزير دعوة رسمية للسيد/ برونو لومير لحضور منتدي الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ يونيو وحتى ٣٠ يونيو القادم وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

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