عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول سيدة تقتحم النقل الثقيل في الموانئ.. ميرهان الدريني تكشف تفاصيل رحلتها

ميرهان الدريني
ميرهان الدريني

قالت ميرهان الدريني أول سيدة تقتحم مجال مقاولات النقل الثقيل في الموانئ المصرية، أنها تشارك في تخطيط التعامل مع سائقي النقل، موضحة: "نخطط للتعاملات التي ستتم عبر اليوم، وازاي بنطلع الشاحنات من قلب الميناء وغيرها من الأمور".

وأضافت خلال تصريحات عبر تطبيق زووم، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "يمكنني التعامل مع الخطوط الملاحية والعملاء، ورغم أن الموضوع صعب بالنسبة للتعامل مع السائقين إلا أنني اكتسبت المزيد من الخبرات في هذا العام".

وتابعت: "بدأت عملي بعد التخرج، حيث عملت في مصنع كمسؤول تصدير، ثم عملت في شركة إنترناشيونال، وبعد ذلك عملت في شركة إنترناشيونال، وكنت أتعامل مع أحد أكبر عملاء الشركة في مصر، وبعد ذلك تحديت نفسي في مسألة النقل، وعملت على تغيير شكل مقاول النقل، وعملت في النقل بشكل مؤسسي". 

ميرهان الدريني الموانئ المصرية تخطيط التعامل النقل الميناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 مليون جنيه .. الداخلية توجّه ضربة قوية لتجّار الدولار

بعد وفاة الشيخ طحنون.. قرار عاجل لرئيس الإمارات يخص جميع المساجد

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى: رئيس المخابرات العامة المصرية يجرى اتصالا هاتفياً برئيس المكتب السياسي لحركة حماس

بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي.. الأردن تعلن الإبقاء على سعر الفائدة

خروج محمد صلاح من قائمة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

كاف يعلن عقوبات مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

الزوج ضبطهما على سريره.. «جزار المنيب» يواجه هذه العقوبة

آيات الشفاء .. علاج رباني لمن فقد الأمل ويأس الأطباء من شفائه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

لو بيتك صغير.. 8 حيل ذكية وبسيطة لزيادة مساحة الغرف

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

فيديو

رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى تركيا

أجبر الصغير على ممارسة الرياضة.. قصة أمريكي أنهي حياة نجله بحجة السمنة

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ