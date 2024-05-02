أول سيدة تقتحم النقل الثقيل في الموانئ.. ميرهان الدريني تكشف تفاصيل رحلتها

قالت ميرهان الدريني أول سيدة تقتحم مجال مقاولات النقل الثقيل في الموانئ المصرية، أنها تشارك في تخطيط التعامل مع سائقي النقل، موضحة: "نخطط للتعاملات التي ستتم عبر اليوم، وازاي بنطلع الشاحنات من قلب الميناء وغيرها من الأمور".

وأضافت خلال تصريحات عبر تطبيق زووم، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "يمكنني التعامل مع الخطوط الملاحية والعملاء، ورغم أن الموضوع صعب بالنسبة للتعامل مع السائقين إلا أنني اكتسبت المزيد من الخبرات في هذا العام".

وتابعت: "بدأت عملي بعد التخرج، حيث عملت في مصنع كمسؤول تصدير، ثم عملت في شركة إنترناشيونال، وبعد ذلك عملت في شركة إنترناشيونال، وكنت أتعامل مع أحد أكبر عملاء الشركة في مصر، وبعد ذلك تحديت نفسي في مسألة النقل، وعملت على تغيير شكل مقاول النقل، وعملت في النقل بشكل مؤسسي".