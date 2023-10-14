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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة ميتا تضييق الخناق على حماس.. وتزيل آلاف من المنشورات

ميتا
ميتا


أعلنت شركة ميتا يوم الجمعة عن خطط لزيادة الجهود لتطبيق سياساتها ضد العنف والمعلومات المضللة مع استمرار حرب وعدوان إسرائيل عل فلسطين ، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.


وأنشأت الشركة، التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام، "مركز عمليات خاصة" يضم خبراء، بمن فيهم الذين يتحدثون العبرية والعربية بطلاقة، لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى الذي ينتهك سياسات ميتا بشكل أسرع.

وقالت الشركة إنه في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب قامت شركة ميتا بإزالة أو وضع علامة على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العبرية والعربية لانتهاكها سياساتها بشأن المنظمات والأفراد الخطرين، والمحتوى العنيف والمصور وخطاب الكراهية.

وقال ميتا إن حماس محظورة من فيسبوك وإنستجرام بموجب سياستها المتعلقة بالمنظمات والأفراد الخطرين.

وذكرت الشركة في بيان: "نريد أن نؤكد مجددًا أن سياساتنا مصممة لمنح الجميع صوتًا مع الحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا.نحن نطبق هذه السياسات بغض النظر عمن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة".

 

التواصل الاجتماعي المحتوى العنيف المعلومات المضللة تضييق الخناق شركة ميتا

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