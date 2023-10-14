عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 1,300 كيلو ستروكس

كمين شرطة
كمين شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو حشيش و1,300 كيلو ستروكس، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ففي أحد الأكمنة بالقاهرة، تم ضبط سائقين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة قنا، لقيامهما بالاتجار  فى المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات.

وفي منطقة الظاهر، تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الستروكس وزنت 1,300 كيلو جرام و3 سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

القاهرة المواد المخدرة مخدر الحشيش مخدر الاستروكس مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

تحويلات مرورية لاستكمال محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى بالقاهرة

احتراق مخزن أحذية و4 سيارات نقل محملة بالكراتين في حريق بالمرج

الأمن يكشف سر العثور على 10 ملايين جنيه مع شخص من شمال سيناء

تحويلات مرورية في مدينة نصر لاستكمال أعمال مونوريل العاصمة الإدارية

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

انهيار عقار مهجور من 3 طوابق بالقاهرة | صور

العثور على هيروين وحشيش مع 4 أشخاص في الشروق

مصرع طالب دهسه ميكروباص بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بالتحقيق في تعطل 4 أجهزة طبية بمستشفى «رمد قلاوون»

لبنان .. الاحتلال يستهدف عددا من المناطق بقذائف فوسفورية وبيان هام للجيش

لمتابعة المشروعات القومية.. السيسي يجتمع مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ