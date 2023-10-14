أمن القاهرة يضبط 4 أشخاص بحوزتهم 1,300 كيلو ستروكس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو حشيش و1,300 كيلو ستروكس، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ففي أحد الأكمنة بالقاهرة، تم ضبط سائقين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة قنا، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات.

وفي منطقة الظاهر، تم ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الستروكس وزنت 1,300 كيلو جرام و3 سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.