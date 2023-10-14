تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفل ديمشلت بالدقهلية لجلسة الاثنين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة المتهم في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة والمتهم فيها بالتخلص من سائق توكتوك بغرض السرقة، وإلقاء جثته في مصرف مائي، وذلك بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس إلى جلسة بعد غد 16 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى وعضوية المستشارين عيد الله عبد الله مطاوع و محمد منسى عبد الرحمن والسيد عبده منصور وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى رجب .

وكانت الجلسة قد شهدت سماع مرافعة المدعي بالحق المدني فيما حضر محام جديد موكل عن الجاني وطلب من المحكمة التأجيل للاطلاع على الأوراق وتقرر تأجيل المحاكمة للمرافعة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم إبراهيم.م م ، 34 عاما عامل عادي، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية محبوسًا، لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل إبراهيم نادر السيد يونس من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، .