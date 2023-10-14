عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الوحدة الإماراتي يكشف موقف موسمياني من ضم عبد الرزاق حمد الله

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

كشف نادي الوحدة الإماراتي، موقفه من التعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي.

وقال مصدر بنادي الوحدة في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية": "عبد الرزاق حمد الله ليس ضمن خياراتنا، لم نتقدم بأي عرض شفهي أو رسمي أو حتى التفكير في التعاقد مع المهاجم المغربي".

وأضاف: "فريقنا  في أمس الحاجة للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لن يكون حمد الله ضمن قائمة الخيارات لدى الجهازين الفني - بقيادة بيتسو موسيماني - والإداري للفريق.

وأشار: "كل ما يتم تداوله حول عرض الوحدة لضم حمد الله للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة غير صحيح.


موقف موسيماني من تدريب الأهلي


في سياق آخر، كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، موقفه من إمكانية العودة لتدريب الأهلي مستقبلا.

وقال موسيماني، في تصريحات لقناة أبو  ظبي الإماراتية: "رحيلي عن قصة حزينة، لم يطردوني لكني رحلت بسبب معاناتي من ضغوط نفسية كبيرة، ومن الممكن العودة لتدريبه يوما ما".

وأضاف: "في الأهلي لا يوجد صبر على المدرب، المدير الفني الذي استمر لفترة طويلة هناك كان مانويل جوزيه، وأنا كنت الثاني على الرغم من بقائي موسمين فقط".

وتابع: "تدريب الأهلي أكبر تجربة في حياتي، هناك 70 مليون مشجعا للفريق، بجانب تواجد عدد من اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي".

وختم: "شعرت من تعامل سيد عبد الحفيظ وسامي قصمان، معي أنني مصر، على الرغم من كوني أول مدرب إفريقي يقود الفريق، كما وثق بي رئيس النادي محمود الخطيب وآمن بقدراتي".

الوحدة عبد الرزاق حمد الله اتحاد جدة حمد الله الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ