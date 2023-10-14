الوحدة الإماراتي يكشف موقف موسمياني من ضم عبد الرزاق حمد الله

كشف نادي الوحدة الإماراتي، موقفه من التعاقد مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي.

وقال مصدر بنادي الوحدة في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية": "عبد الرزاق حمد الله ليس ضمن خياراتنا، لم نتقدم بأي عرض شفهي أو رسمي أو حتى التفكير في التعاقد مع المهاجم المغربي".

وأضاف: "فريقنا في أمس الحاجة للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه لن يكون حمد الله ضمن قائمة الخيارات لدى الجهازين الفني - بقيادة بيتسو موسيماني - والإداري للفريق.

وأشار: "كل ما يتم تداوله حول عرض الوحدة لضم حمد الله للانتقال إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة غير صحيح.



موقف موسيماني من تدريب الأهلي



في سياق آخر، كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، موقفه من إمكانية العودة لتدريب الأهلي مستقبلا.

وقال موسيماني، في تصريحات لقناة أبو ظبي الإماراتية: "رحيلي عن قصة حزينة، لم يطردوني لكني رحلت بسبب معاناتي من ضغوط نفسية كبيرة، ومن الممكن العودة لتدريبه يوما ما".

وأضاف: "في الأهلي لا يوجد صبر على المدرب، المدير الفني الذي استمر لفترة طويلة هناك كان مانويل جوزيه، وأنا كنت الثاني على الرغم من بقائي موسمين فقط".

وتابع: "تدريب الأهلي أكبر تجربة في حياتي، هناك 70 مليون مشجعا للفريق، بجانب تواجد عدد من اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي".

وختم: "شعرت من تعامل سيد عبد الحفيظ وسامي قصمان، معي أنني مصر، على الرغم من كوني أول مدرب إفريقي يقود الفريق، كما وثق بي رئيس النادي محمود الخطيب وآمن بقدراتي".