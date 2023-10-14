بمشاركة الأجهزة الرقابية.. حمله تموينية بشمال سيناء للسيطرة على الأسواق

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، حملة تموينية مشتركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين وادارة المتابعة بديوان عام المحافظة ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية.

يأتي ذلك فى إطار متابعات مديرية التموين للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين ومحافظ شمال سيناء.

13محضرا :

وقالت أمانى رسلان مدير عام المديريه، إن الحملة أسفرت عن تحرير 13 محضرا عبارة عن 2 محضر لحمة مفرومة وكبدة بدون بيانات، بالإضافة الى تحرير عدد 11 محضرا منها، عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وأكدت رسلان، على استمرار تنفيذ الحملات التموينية المشتركة لضمان حماية المستهلك واحكام الرقابة على الأسواق ، والسيطرة على الأسعار.



