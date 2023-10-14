بعد الجولة الثالثة.. رابطة الأندية: الأهلي أقوى هجوم في الدوري

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وأعلنت رابطة الأندية قائمة ترتيب الأندية من أقوى هجوم للأقل.

الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل ليكون رئيسًا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تنزانيا، خلال مواجهة سيمبا التنزاني.