مصطفى مدبولي: تقرير أسبوعي فى كل محافظة لمتابعة خفض السلع بالمنافذ

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد إن منطقة الأسواق ببورسعيد تحولت من مقلب العشوائيات إلي قلب حضاري للمدينة وشهدت تطورا وتطورا غير مسبوق، بالإضافة إلي وجود العامل والبائع في أماكن أمنه له.

واكد، مدبولي، أنه تفقد أسعار المنافذ وسعر السلع، وسوف يكون هناك تقرير أسبوعي بأسعار السلع لمتابعة مدي الالتزام بتكبيق هذه المبادرة، لضمان ثبات واستقرار الاسعار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل هذه الانجازات هو جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فأصبحت بورسعيد نموذج من التطوير والتطور ولازال هناك تحديات وتطورات مستمرة.