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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى مدبولي: تقرير أسبوعي فى كل محافظة لمتابعة خفض السلع بالمنافذ

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب تفقده عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد إن منطقة الأسواق ببورسعيد تحولت من مقلب العشوائيات إلي قلب حضاري للمدينة وشهدت تطورا وتطورا غير مسبوق، بالإضافة إلي وجود العامل والبائع في أماكن أمنه له.

واكد، مدبولي،  أنه تفقد أسعار المنافذ وسعر السلع، وسوف يكون هناك تقرير أسبوعي بأسعار السلع لمتابعة مدي الالتزام بتكبيق هذه المبادرة، لضمان ثبات واستقرار الاسعار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن كل هذه الانجازات هو جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فأصبحت بورسعيد نموذج من التطوير والتطور ولازال هناك تحديات وتطورات مستمرة.

رئيس مجلس الوزراء محافظة بورسعيد مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير أسبوعي اسعار السلع

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