القاهرة الإخبارية : السعودية تؤكد ضرورة توفير مسارات آمنة لمساعدة غزة

كشف جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن المملكة العربية السعودية منذ بداية تصاعد الأحداث تتابع بشكل كامل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية السعودية أدانت، في بيان لها، ما يحدث من تهجير قسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وناشدت الجانب الإسرائيلي بعدم تهجير الفلسطينيين وعدم الاعتداء على المدنيين.

وأكد أن لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي تناول بحث تقديم المساعدات وعمل مسارات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث المستمرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أدت وقوع مئات الشهداء والمصابين المدنيين.

ولي العهد السعودي

وأشار إلى أن الموقف السعودي واضح منذ البداية، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي تحدث عن أن القضية الفلسطينية المركزية هي قضية مهمة في إتمام عملية تطبيع شامل وكامل مع الجانب الإسرائيلي.

وتابع: "هذا التصاعد يمكن أن يؤثر على هذا التطبيع وبالفعل تم الإعلان عن تعليق التطبيع بشكل كامل، حيث أوقف الجانب السعودي المحادثات مع الجانب الإسرائيلي بشأن التطبيع".

وأوضح أن الجانب السعودي أكد أن تصاعد الأحداث في غزة مربوط بشكل كامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.