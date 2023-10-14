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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي مع سكان بعض الأحياء بالمدينة.. تفاصيل

جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة

عقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة العديد من اللقاءات والاجتماعات مع سكان بعض الأحياء بالمدينة، واستهل رئيس الجهاز اجتماعاته اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٤ م باجتماع مع ممثلي سكان (دار مصر الأندلس المرحلة 2) حيث تم استعرض بعض المشكلات التي يعاني منها السكان مثل (النظافة والزراعة والمواصلات) فضلًا عن تأكيد تحسن مشكلة (انتظام ضغوط المياه) عن الفترات الماضية.

كما أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى حرصه على المتابعه اليومية لجميع أحياء، ومشاريع المدينة سواء (القائم منها أو الجاري تنفيذه) كما قام بالتنبيه والتشديد على (مسؤولي النظافة بالحي) بضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي مع التزام السادة معاوني رئيس الجهاز، وبالمتابعة المستمرة على مدار الساعة فضلًا عن تأكيدات على (زراعة الجزر والمسطحات الخضراء) بالمنطقة طبقًا للمخطط وذلك فور الانتهاء من أعمال الطرق.

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واستكمل اجتماع مع حاجزي مشروع (سكن مصر) أرض المعارض " 1.2 " والمنطقة الثالثة  بمنطقة الأندلس -التجمع الثالث - حيث أكد تسليم باقى وحدات سكن مصر تباعًا لجميع وحدات (سكن مصر أرض المعارض) وخلال الاجتماع استمع رئيس الجهاز لبعض مطالب السكان منها الاهتمام  (بإنشاء اللاند سكيب مع إنشاء مساحة لركن السيارات "بارك" يستوعب عدد سيارات السكان وعليه أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي (رئيس الجهاز) بأن الجهاز لا يدخر جهدًا للانتهاء من تسليم جميع أعمال المشاريع بأعلى جودة وعلى الوجه الأمثل.


فضلًا عن تأكيدات رئيس الجهاز أن مدينة القاهرة الجديدة الآن تشهد تطويرًا واسعًا في جميع القطاعات - منوها بتواصل وتكثيف العمل على مدار الساعة للانتهاء من كافة المشاريع في التوقيتات المحددة فضلًا عن التأكيد على إدارتي (التنمية - الأمن) على تكثيف أعمال المرور والحملات اليومية للقضاء على كل مظاهر العشوائية مع الالتزام بالتطبيق الحاسم والحازم لبنود القانون واللوائح على جميع المخالفات سواء (إشغالات أو تعديات) داخل الكمبوندات وخارجها بالأحياء السكنية ومراكز الخدمات بنطاق المدينة.


وفي نهاية الاجتماعات أصدر تكلفياته التنفيذيين بالجهاز بضرورة التواصل المستمر والفعال مع السكان مع العمل على تلبية جميع مطالبهم في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل.

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