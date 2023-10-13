الإسكان البديل.. ورش ومسرح عرائس للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر

شهدت روضة السيدة زينب، عددا من البرامج الفنية والثقافية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات، احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

تضمنت الفعاليات التي نفذها فنانو قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، ورشة أشغال يدوية لعمل حلي من الخرز الأزرق لعدد 30 طفلا وطفلة نفذتها منى عبد الوهاب، إلى جانب ورشة رسم على الوجوه لإسعاد الأطفال نفذتها سهام محمد، وبعنوان "ملحمة العبور" نفذت شيرين عبد المولى مجلة حائط مجسمة من الفوم الملون والكانسون، احتوت طياتها على حوار عن أسباب حرب السادس من أكتوبر، وما هو خط بارليف وماذا قيل عنه قبل وبعد انتصار قواتنا المصرية، وماذا حدث في السادس من أكتوبر، وأسباب اختيار ذلك التاريخ موعدا للحرب، والنتائج التي ترتبت على الحرب.

أقيم عرض مسرح عرائس لمسرحية "الوردة الزرقاء"، والتى تدور أحداثها حول مناقشة قضية تقبل الآخر وعدم التنمر والمساواة، تأليف وإخراج فاطمة المعدول، تحريك فريق عرائس جاردن سيتي.

وفي مركز شباب أهالينا، نفذت الادارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، ورشة أشغال يدوية لعمل حلي من الخرز للمدربة سعاد المهدي.

تأتي الفعاليات استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بعدد من أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والجيزة.