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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

صدى البلد

البيض مصدر غني جدا للبروتينات الأساسية والفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة والشعر، لذلك يستخدم في العلاجات الجمالية المنزلية منذ قديم الزمان،  جربي هذه الوصفات لحل مشاكل البشرة والشعر.

 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير افضل  5 وصفات من البيض لعلاجات جمالية في منزلك وفقا لموقع هيلثى..

إزالة شعر الوجه

عالجي بشرتك وتخلصي من الشعر الزائد في آن واحد مع هذا القناع المبتكر. ضعي بياض البيض على وجهك ثم ضعي منديل ورقي من فوقه ثم ضعي طبقة أخرى من البياض فوق المنديل حتى يتبلل. اتركي القناع حتى يجف تماما ثم أزيلي المنديل الورقي الجاف بسرعة.

شد المسام وتصغيرها

يحتوي بياض البيض على عناصر مقلصة تنظف المسام وتشدها وتقلل من مظهرها. إخلطي ملعقة كبيرة من بياض البيض مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ضعي المزيج على المناطق المصابة واتركيه لمدة ١٥ دقيقة. اشطفي وجهك بالماء الفاتر. كرري العلاج مرتين في الاسبوع.

 

محاربة حب الشباب

بياض البيض من أفضل المكونات للتحكم في الانتاج المفرط لزيوت البشرة. لذلك يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية التي تستهدف الحبوب وتخلصك منها بوقت سريع. استخدمي عود قطني لوضع البياض على الحبوب مباشرة.

لمعان الشعر

لإزالة الدهون ومستحضرات تصفيف الشعر المتراكمة من فروة الرأس والشعر، اخلطي بياض بيضتين مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف. اتركي القناع لمدة ١٥ دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو كالعادة.

انتفاخ العينين

للتخلص من انتفاخ العينين، ضعي القليل من بياض البيض تحت عينيك واتركيه حتى يجف. اغسلي المنطقة بالماء البارد ثم ضعي القليل من زيت جوز الهند.

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