الليلة.. الطيار المجنون يكشف أسرارا عن نصر أكتوبر في بيت السحيمي

استمرارا للاحتفاء باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيده يستضيف مركز ابداع بيت السحيمى – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء اليوم الأحد البطل اللواء احمد المنصورى والملقب من قبل إسرائيل بالطيار المصرى المجنون فى ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر".

يستعرض المنصورى البطولات المشرفة للقوات المسلحة المصرية وخاصة القوات الجوية التي كان أحد أبطالها البارزين في فترة الحرب وصولاً إلى النصر، كما يتحدث عن دوره البارز في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، فقد كسر الأرقام القياسية وقواعد الطيران القتالي في العالم، إلى أن أصبحت معاركه الجوية ومناوراته ورفاقه من الأبطال -نسور القوات الجوية المصرية- تُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والعالمية.

كما يتحدث المنصورى عن الطلعات الجوية التى قام بها على مدار تاريخه العسكرى حيث نفذ "اثنان وخمسون طلعة جوية".

يدير الندوة هاني عبد الوهاب ، ومن اعداد مصطفي الصباغ.، يعقب الندوة عرض فرق النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم باقة من الأغانى التراثية الوطنية، بالإضافة إلى أوبريت "قولوا معانا.. الله مع جيشنا" من كلمات محمد عواد وألحان محمد خلف.