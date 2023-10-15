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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ولي العهد السعودي

بلينكن وولي عهد السعودية
بلينكن وولي عهد السعودية

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك مع استمرار التصعيد من قبل إسرائيل في غزة.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال مسؤول أمريكي إن بلينكن بدأ لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصره بالرياض بعد الساعة 7:30 صباح اليوم الأحد.

ويقوم بلينكن بجولة في المنطقة منذ أن شنت الفصائل الفلسطينية هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة في 7 أكتوبر الجاري، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وأمس السبت، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، في ديوان الوزارة بالرياض.

وأكّد بن فرحان، في بداية اللقاء، رفض السعودية القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.

وشدّد على مطالبة السعودية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، وكذلك الحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وأوضح أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأنه على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وزير الخارجية الامريكي بلينكن ولي العهد السعودي الأراضي المحتلة الأمير محمد بن سلمان

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