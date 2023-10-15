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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الرئيس السيسي حريص على دعم التنمية الشاملة الإفريقية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية أريتريا بمثابة تأكيد على حرصه لدعم التنمية المستدامة لكافة الدول الإفريقية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن العلاقات بين مصر وإريتريا ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي حيث وقفت مصر بجوار إريتريا في بناء دولتها وتحقيق استقلالها وقيام الأزهر الشريف بنشر وترسيخ الثقافية الإسلامية والعربية في إريتريا.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وذلك في ضوء موقف دور مصر القوي في القرن الافريقي والبحر الاحمر.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن الرئيس السيسي يعمل على التشاور والتنسيق مع دول المنطقة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والأوضاع في السودان للوصول إلى توافق على كافة المستويات وذلك لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن تحقيق التنمية الشاملة لقارة إفريقيا يتطلب التعاون المتبادل بين كافة الدول الإفريقية في مختلف المجالات خاصة وأن إفريقيا قارة غنية بالثروات الطبيعية الكثيرة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل على ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتي المجالات التنموية، وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية الشاملة للبلدين.

وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية أريتريا يستهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، إن مصر وإريتريا تربطهما علاقات أخوية ممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن العلاقات بين مصر وإريتريا علاقات استراتيجية قوية، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا في عام 2018 حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 119 مليون دولار.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن الوضع الراهن الإقليمي يتطلب تكثيف العلاقات بين مصر ومختلف الدول الإفريقية للحفاظ على أمن المنطقة وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري لتحقيق التنمية المستدامة لكافة الدول الإفريقية.

وتابعت أمين سر إعلام النواب، أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة بين مصر وإريتريا فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في كافة المجالات التنموية وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

ولفت النائبة هند رشاد، إلى أن الرئيس السيسي يعمل على التشاور والتنسيق مع دول المنطقة فيما يتعلق بملفات القرن الإفريقي والأوضاع في السودان للوصول إلى توافق على كافة المستويات وذلك لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة.


يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأريتري وتسلم رسالة من نظيره الأريتري لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، ويماني جبر آب مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت الإعراب عن تطلع إريتريا لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، في ضوء ما يربط البلدين من أواصر أخوية، خاصةً في الوقت الراهن الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة، مما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تحياته وتقديره للرئيس أفورقي، مؤكداً حرص مصر المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصةً فيما يتعلق بالتنسيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، فضلاً عن ترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة في شتي المجالات التنموية، وتنويع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والأوضاع في السودان الشقيق، حيث تم التوافق على مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لمتابعة تلك التطورات، تدعيماً للأمن والاستقرار في المنطقة.

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