مستني حد يكلمه.. أحمد شوبير: الأهلي يصدم حارس الزمالك بهذا القرار

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من إمكانية التعاقد مع محمد صبحي، حارس مرمى فريق الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "محمد صبحي ينتظر حد يكمله من النادي الأهلي، الزملكاوية هيتضايقوا مني وهيطلع مليون نفي، لكن هذه الحقيقة”.

وأضاف: “الأهلي كان في مفاوضات جدية مع محمد صبحي الموسم الماضي عندما كان معارا لنادي فاركو، ثم تراجع وقرر الاعتماد على أبناء النادي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء”.

وتابع: “بعد رحيل علي لطفي، البعض بدأ يردد اسم محمد صبحي مجددا، لكن تم حسم الأمر تماما في الأهلي بأنه يمتلك حارس مصر الأول محمد الشناوي بجانب مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وبالتالي ليس بحاجة لحارس مرمى”.

صبحي يقترب من التجديد للزمالك

وختم: “محمد صبحي قريبا جدا من تجديد عقده مع الزمالك، لكن لم يتحدث معه أحد من النادي الأهلي بعدما قفل مارسيل كولر الباب بالضبة والمفتاح”.