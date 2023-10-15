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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار بجنوب سيناء

تخفيضات اسعار
تخفيضات اسعار

انطلقت اليوم مبادرة تخفيض الاسعار بجنوب سيناء في المحلات والمتاجر بتخفيضات من ١٥ إلي ٢٥ ٪  في جميع مدن جنوب سيناء .


و تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بداية تطبيق مبادرة دعم المواطن بالسلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس الجمهوريه لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم. 


وجدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهوريه قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.

 

 يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من  السبت ١٤ أكتوبر  بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين حيث ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.


وأضاف المحافظ أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهوريه تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، وهذه السلع هي : الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، 
وأشار اللواء خالد فوده إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق  وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.


ووجه  مسئولو مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة،  وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية .


وقد بادر عدد كبير من التجار  بالاشتراك في المبادرة وتخفيض الاسعار  نسب كبيرة وقالت الغرفة التجارية بجنوب سيناء انه تم الاتفاق الشركات الكبري للمواد الغذائية بتخفيض الاسعار وتوفيرها المواطنين باسعار مخفضة تصل إلي ٢٥ ٪ 

تخفيضات اسعار لجنوب سيناء

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مبادرة تخفيض الأسعار جنوب سيناء اللواء خالد فودة المدن

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