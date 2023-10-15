ضبط سائق ميكروباص طمس اللوحات المعدنية للسيارة

‏ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق سيارة ميكروباص لقيامه بطمس لوحاتها المعدنية ، بعد رصده من خلال منشور على موقع "فيسبوك" .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس اللوحات المعدنية أثناء سيره بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة ، وتبين أنها تابعه لمكتب نقل عمال منتهية التراخيص، أمكن ضبط السيارة والسائق مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.