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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين عن محاولات تهجير الفلسطينيين: نحن أمام مخطط صهيوني مفضوح للعالم.. سيناء لها شعب وجيش يحميها ومصر لن تتنازل عن شبر من أراضها

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أبو العينين خلال الجلسة العامة للنواب:

  • مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قديم ورفضه كل زعماء مصر
  • بأي حق يتحدثون عن النزوج إلى سيناء وبأي حق يتحدثون عن حقوق الإنسان
  • المخطط الإسرائيلي تم فضحه.. ومصر نجحت في تعريف العالم الحقيقة 
  • الشعب الفلسطيني سوف يستعيد أرضه وعرضه


استنكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مخطط الاحتلال الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، عبر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قائلا: "نحن أمام مخطط كبير يستهدف تجديد المخطط السابق الذي رفضه كل زعماء مصر بما فيهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهذا المخطط يعلمه الجميع، ولكن "هيهات هيهات".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يسعى لتغيير خريطة الشرق الأوسط.

وأضاف وكيل مجلس النواب: "ولا أعرف بأي حق يتحدثون عن النزوج إلى سيناء، ولا أعرف بأي حق يتحدثون عن حقوق الإنسان..".

وتوجه أبو العينين بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي تابع في مكالمات عالمية تطورات الأوضاع، مشيدا أيضا بدور الخارجية المصرية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المخطط الإسرائيلي تم فضحه، لأن مصر وسيناء لها شعب وجيش يحميها.

وشدد  النائب محمد أبو العينين على أن مصر لن تسمح بالتعدي على شبر واحد من أراضيها، لاسيما وأن مصر نجحت في أن تُعرّف العالم الحقيقة.

وأكد وكيل البرلمان، أن هذا المخطط سوف ينهيه الشعب الفلسطيني وسوف يستعيد أرضه وعرضه، موجها رسالة للفلسطينين، "أدخلوا قراكم ومدنكم".

وحذر محمد أبو العينين، من التدعيات الاقتصادية والمشكلات بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائلية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن العالم كله استمع خلال الأيام الماضية لعمليات التضليل والكذب عندنا قدموا القتلى الفلسطينين للعالم أنهم قتلى إسرائليين.

محمد أبو العينين مجلس النواب القضية الفلسطينية النائب محمد أبو العينين مخطط تهجير الفلسطينيين

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