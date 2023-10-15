أمريكا: نركز على ضمان توفير ممر آمن لرعايانا من غزة إلى مصر

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على ضمان توفير ممر آمن لرعايا واشنطن من غزة إلى مصر.

وأضاف سوليفان، أنه لا يمكن استبعاد انخراط إيران في الصراع بالشرق الأوسط مباشرة بطريقة ما، معربًا عن قلق بلاده من وكلاء إيران وحزب الله.

ورفضت مصر في وقت سابق، السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، وقال شهود عيان من قطاع غزة إن الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات أمام المعبر.

وظل الرعايا الأجانب ينتظرون دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث أتوا، ورفضت السطات المصرية أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط.

وأكدت المصادر، أن الموقف المصري واضح، وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وحثت العديد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مواطنيها في غزة على الاقتراب من معبر رفح حتى يتمكنوا من المغادرة عند إعادة فتح المعبر.

وقال مسؤولون أمريكيون يوم السبت ، إنهم كانوا يعملون على إقناع مئات الأمريكيين بالمغادرة عبر رفح، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك.

فيما ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت أيضًا أنه حث إسرائيل ومصر على فتح ممر إنساني خارج قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح أمام المواطنين الفرنسيين.

وأوضح البيان أن باريس اتصلت بجميع المعنيين لمحاولة التأكد من أن المواطنين الفرنسيين يمكنهم العبور من جنوب قطاع غزة إلى مصر وأن المعبر يمكن أن يستخدم أيضًا في "عمليات إنسانية" إلى غزة.