اهتمام من الزمالك والأهلي بضم لاعب بلدية المحلة

أكد حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة أن وكلاء لاعبين تحدثوا مع مسئولي النادي بشأن اللاعب فيبو أكيم وإمكانية رحيله عن الفريق في انتقالات يناير المقبلة.

وقال علوي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "تعاقدنا مع اللاعب من ناديه النيجيري في العام الماضي وخلال انتقالات يناير تلقى عرضا وانتقل لنادي طلائع الجيش حتى نهاية الموسم وأصبح لاعبا حرا".

وأضاف "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني يعلم قدرات اللاعب جيدا ووافق على رحيله في البداية من أجل منحه الفرصة مع الاستفادة المادية للنادي، وفي بداية الموسم تعاقدنا معه لمدة ٣ سنوات بداية الموسم الحالي" .

وأضاف "هناك وكلاء لاعبين تحدثوا معي عن وجود اهتمام من جانب الأهلي والزمالك ولكن لا توجد عروض رسمية".

وواصل علوي "قد يكون هناك تواصل رسمي حدث مع رئيس النادي ولكن لم يحدث هذا معي، كما أن نادي زد لم يتطرق بعد مباراته معنا للحديث عن إمكانية ضم اللاعب".