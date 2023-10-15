الكشكي: حديث الرئيس السيسي لـ بلينكن اتسم بالقوة والحسم وتضمن رسائل عدة

قال جمال الكشكي رئيس تحرير "الأهرام العربي"، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، اتسم بالقوة والحسم وتضمن رسائل عدة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء الذي تابعناه جميعا على الهواء مباشرة عبر "القاهرة الإخبارية"، بعث برسالة واضحة تؤكد مساندة الرئيس السيسي للشعب الفلسطيني، وسعيه لحل هذه القضية التي تجاوزت الـ75 عامًا.

إسرائيل تجاوزت حق الرد

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن إسرائيل تجاوزت حق الرد وترتكب عقابا جماعيا في حق الشعب الفلسطيني، حيث تساءل الرئيس السيسي من اغتال الرئيس السادات وإسحق رابين؟ ليؤكد أن الإرهاب موجود لدى كل الشعوب.

وأشار الكشكي إلى أنه في ما يتعلق بالموقف المصري، شدد الرئيس السيسي على عدم استقرار الشرق الأوسط دون استقرار الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، ونحن أمام إقليم مهدد تتحرك فيه البيادق على رقعة الشطرنج بسرعة، وبالتالي وضعت مصر أمام أمريكا في العلن وعلى الهواء الثوابت المصرية بشأن الأحداث.