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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أصغر رئيس جامعة فى العالم: نستهدف طلاب الصعيد

اصغر رئيس جامعة
اصغر رئيس جامعة

أكد المهندس أحمد عاطف بهيج، رئيس فرع جامعة أورال الروسية في مصر، أن سبب تلقيبه بالمخترع الصغير بدأ منذ سنوات عديدة، حيث إنه يجيد البحث والانترنت والتعامل مع الكمبيوتر، مشددًا على أنه كان يفضل الأنشطة الدراسية وفك وتركيب الألعاب، وشارك في مسابقة المخترع الصغير وقدم فكرة عن مشكلة السكك الحديد.

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وأوضح "بهيج"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان رافضا أن يتدخل والده في اختيار المكان الذي يستكمل فيه دراسته، وبدء في العمل من خلال مكتبه لبيع الكتب ومركز تدريب والعمل بالتسويق، منوهًا بأنه

وأشار إلى أنه ساعد الكثير من الطلاب في السفر للدراسة في روسيا حتى وصلت لوكالة أكبر شركة بذلك المجال، موضحًا أنه تحدث مع رئيس الجامعة في روسيا حول الدراسة وفتح فرع للجامعة الروسية في مصر.

واضاف أنه ممثل جامعة أورال الفيدرالية في مصر، كما أنه سيتم فتح الجامعة في الصعيد، مشددًا على أن هناك الكثير من الطلاب في الوجه القبلي يريدون الدراسة في الجامعات الروسية.

 

جامعه الدراسة في الجامعات التربية الرياضية الجامعات الروسية الإعلامي خيرى رمضان الفيدرالية العملية التعليمية المهندس أحمد عاطف

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