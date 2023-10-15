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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة السادات يتفقد سير العملية التعليمية والإختبار التأهيلى لـ الدكتوراه بالتربية الرياضية

رئيس جامعة مدينة
رئيس جامعة مدينة السادات يتفقد سير العملية التعليمية

أجرت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، جولة تفقدية بكلية التربية الرياضية، حيث كان فى إستقبالها الدكتور أحمد عزب، عميد الكلية، ووكلاء الكلية الدكتور عبد الحليم يوسف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أمين الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مشيرة العجمي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .


عقدت الكلية الإختبار التأهيلي " الشفوي "عام - مرتبط - تخصص لمرحلة الدكتوراة"، وذلك بحضور  علماء التربية الرياضية الأجلاء بكليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية .


تفقد رئيس الجامعة يرافقه عميد الكلية ووكلاء الكلية جميع اللجان الإمتحانية بالكلية للترحيب بالسادة العلماء الأجلاء والإطمئنان علي سير الإمتحانات .

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وأثنت رئيس الجامعة بالتجهيزات والإستقبال والتنظيم الجيد للإختبارات متمنية التوفيق والنجاح للمتقدمين.
وأوضح الدكتور أحمد عزب، عميد الكلية، أن اللجنة قامت بوضع شروط القبول للطلاب بتأهيلي الدكتوراة والتي نصت علي شروط إجتياز الطلاب لإمتحان عام وإمتحان تخصص وإمتحان مرتبط بتأهيلي الدكتوراه.


كما أشار عميد الكلية إلى أنه في حال إجتياز الطلاب لهذه الإختبارات يحق لهم التسجيل في درجة الدكتوراة بكلية التربية الرياضية.

جامعة مدينة السادات رئيس جامعة مدينة السادات الدكتورة شادن معاويه

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