البحث العلمي تعلن عن منح طلابية إلى بنغالورو والهند

أعلنت أكاديمية البحث العلمي فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية ، عن منح الهند لعام 2024 ‏ للعلماء والباحثين من الدول الأعضاء في مركز نام ، تقدم المنح لمدة ستة أسابيع للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب ‏، وسيوفر مركز نام تذاكر‏‏ ‏‏السفر ذهابًا وعودة دولية إلى خمسة (5) علماء من البلد الأم إلى بنغالورو، الهند.

ستوفر أكاديمية التعليم العالي والبحث بالهند JSS AHER , MYSURU الإقامة وبدل يعادل 250 دولارا شهريا بالعملة المحلية طوال مدة المنحة، بالإضافة إلي ترتيب الإنتقالات الداخلية عند الوصول والمغادرة ، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات بالأكاديمية لإعتماد الطلبات المقدمة 25 أكتوبر2023.



و أوضحت انه للتقديم و استيفاء الاستمارة يمكنك زيارة الرابط التالى :

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/nam-7/