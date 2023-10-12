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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن منح طلابية إلى بنغالورو والهند

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي  فى إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية  ، عن منح الهند لعام 2024 ‏ للعلماء والباحثين من الدول الأعضاء في مركز نام ، تقدم المنح  لمدة ستة أسابيع للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب ‏، وسيوفر مركز نام تذاكر‏‏ ‏‏السفر ذهابًا وعودة  دولية إلى خمسة (5) علماء من البلد الأم إلى بنغالورو، الهند.
ستوفر أكاديمية التعليم العالي والبحث بالهند  JSS AHER , MYSURU الإقامة وبدل يعادل 250 دولارا شهريا بالعملة المحلية طوال مدة المنحة، بالإضافة إلي ترتيب الإنتقالات الداخلية عند الوصول والمغادرة ، على أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات بالأكاديمية لإعتماد الطلبات المقدمة  25 أكتوبر2023. 
 

و أوضحت انه للتقديم و استيفاء الاستمارة يمكنك زيارة الرابط التالى :
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/nam-7/

Jobs Education أكاديمية البحث العلمي التعليم العالي العلوم والتكنولوجيا مجالات العلوم والتكنولوجيا

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