قاوم الأمن بالساطور.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشرم الشيخ للإتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة اليوم الأحد بمدينة الطور سيناء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لصاحب محل بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، للإتجار في المواد المخدرة والتعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 13 ديسمبر 2025، بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد قيام شخص يدعى "س, ح. م. ح" 46 عامًا، صاحب محل ملابس بخليج نعمة، ومقيم الطالبية - العمرانية محافظة الجيزة، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة الهيروين، وسابق اتهامه بعدة قضايا إحداهما اعتداء على موظف.

كما يقوم المتهم بترويج المواد المخدرة على عملائه في الشوارع العامة، وأمام القرى والفنادق السياحية، مستخدمًا سيارة ملاكي رقم "ل ل – 6983"، وأكدت التحريات حوزة المتهم لكميات من المواد المخدرة بمسكنه وسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات الأمن بضبط المتهم وما بحوزته من مواد مخدرة، وجرى إعداد مأمورية لمداهمة المتهم في محل إقامته، وخلال المداهمة قاوم رجال الأمن مستخدمًا ساطور كبير الحجم.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على لفافتين لمخدر الهيروين وهاتف محمول، وبتفتيش سيارته عثر على عدد 219 لفافة لمخدر الهيروين، و65 كيس لمادة الأيس، وسلاح بيض، و780 جنيه.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، والهاتف للاتصال بالعملاء، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تقرر حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة التحقيقات.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء برقم 16580 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وقُيدت برقم 1686 كلي جنوب سيناء لسنة 2025.