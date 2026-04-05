الداخلية تكشف حقيقة عرض مبالغ مالية على سيدة تتنازل عن قضبة قـ.ـتل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلالها إحدى السيدات من قيام أهلية زوجها بالتعدى على كريمتها لإرغامها على التنازل عن قضية مقتل نجلها بالمنيا.

بالفحص وبإستدعاء الشاكية (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وكريمتيها وبين (جدهم وشقيقه وثلاثة أعمام لهم - مقيمون بذات دائرة المركز) لقيامهم بالضغط عليهن للتنازل عن قضية مقتل نجلها ، ورفضها ذلك لإعتقادها بتقاضيهم مبالغ مالية نظير ذلك ، وسابقة تحريرها وإحدى كريمتيها محضرين إتهمتا فيهما ، المشكو فى حقهم بإحداث تلفيات باللوحة الرخامية المُثبتة على قبر نجلها "المتوفى" والتعدى عليهم بالسب.

وبإستدعاء المشكو فى حقهم ، أنكروا تقاضيهم لأية مبالغ مالية من أهلية المتهم بقتل قريبهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبعرض الطرفين على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم لتصالحهم.