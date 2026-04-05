بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالخانكة

شهد طريق أبو زعبل - شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى الخانكة لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص هم كل من:

محمد محمد عبد الكريم (40 عامًا)،وأحمد عواد سويلم (49 عامًا)،وأحمد محمود سليم (18 عامًا)، وسليم محمد سليم (18 عامًا) وسعيد سيد عبد المقصود سيد (44 عامًا)، جمعيهم مقيمين بمدينة شبين القناطر.



وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور وجروح قطعية، حيث أصيب أحدهم بكدمة في الكتف الأيسر، فيما اشتبه في إصابة آخر بكسر في الفخذ الأيسر مع نزيف داخلي، كما تعرض اثنان لاشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلى جرح قطعي بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.