عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن مادة التربية الدينية في المدارس.. بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن مادة التربية الدينية في المدارس

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

 

جامعة القاهرة تبدأ امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول الشهر المقبل

تنتظم كليات جامعة القاهرة ، فى الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي 2023-2024، كما أعلنت عدد من الكليات عن استعدادها لامتحانات الميدتيرم الخاص بالفصل الدراسي الحالى ، كما تنظم الكليات عدد من الفاعليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 

رئيس جامعة طنطا عضوا بلجنة التحكيم في مؤسسة QS الدولية

تلقى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، دعوة من مؤسسة QS الدولية للمشاركة عضوا بلجنة تحكيم مشروعات الاستدامة التي تقوم المؤسسة بتحكيمها لتبني تمويل وتنفيذ هذه المشروعات في مؤسسات التعليم العالي.

 

وكيل تعليم بني سويف يناقش الإيجابيات والسلبيات المرصودة من لجان المتابعة

التقى الدكتور  محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمديري عموم الديوان وأعضاء المتابعة بالمديرية والموجهين العامين، ومديري المراحل بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي تم رصدها من المتابعين خلال تفقدهم للمدارس في الفترة الماضية منذ بدء العام الدراسي ومناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.


جامعة عين شمس تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين

نظمت جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينين بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم".

 


بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة (معلم فصل / رياض أطفال ) .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

أخبار التوك شو: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين .. والأرصاد تحذر تلك المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ