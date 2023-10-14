أخبار التعليم.. تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن مادة التربية الدينية في المدارس.. بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن مادة التربية الدينية في المدارس

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفائزين في المسابقة الثقافية الدينية الكبرى المشتركة الرابعة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، والتي تهدف الى تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعى الثقافى والمعرفى، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية.

تنتظم كليات جامعة القاهرة ، فى الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الجامعي 2023-2024، كما أعلنت عدد من الكليات عن استعدادها لامتحانات الميدتيرم الخاص بالفصل الدراسي الحالى ، كما تنظم الكليات عدد من الفاعليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

تلقى الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، دعوة من مؤسسة QS الدولية للمشاركة عضوا بلجنة تحكيم مشروعات الاستدامة التي تقوم المؤسسة بتحكيمها لتبني تمويل وتنفيذ هذه المشروعات في مؤسسات التعليم العالي.

التقى الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بمديري عموم الديوان وأعضاء المتابعة بالمديرية والموجهين العامين، ومديري المراحل بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية و محمد رمضان مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات التربوية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات التي تم رصدها من المتابعين خلال تفقدهم للمدارس في الفترة الماضية منذ بدء العام الدراسي ومناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.



جامعة عين شمس تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين

نظمت جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينين بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم".



بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة (معلم فصل / رياض أطفال ) .