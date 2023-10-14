جامعة عين شمس تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين

نظمت جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينين بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم".

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة الفعالة في الأحداث الجارية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وتنظم الحملة تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وتستمر الحملة علي مدار اسبوع كامل ويشارك فيها طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والاداريين وذلك كنوع من التضامن الإنساني مع أهالي قطاع غزة، وتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

EA47E155-C0D5-47F7-A76D-47B3F2C6D2E9

7D789C7E-A146-4600-9B1A-41D9B59FF044

E571D546-C5EB-484E-8CC1-339D230806BA

842F2750-52B1-454D-9491-3F530C4A235D