بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، الخاصة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة (معلم فصل / رياض أطفال ) .

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه يمكن الآن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، من خلال رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الذي يمكن الدخول عليه الآن من عبر الضغط على : https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة : سوف تعلن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم ، في الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة غدا الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥ ، لاستكمال مسوغات التعيين .

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، على أن يتم تقديم التظلمات في الإدارات التعليمية ، لمن لم يرد اسمه فى نتيجة مسابقة 30 ألف معلم المعلنة على رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم السابق ذكره .

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة

ادخل على رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp

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وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكد أن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

ومن جانبه أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن عزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، وذلك في شهر يناير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وناشد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقة العام الأول ومسابقة العام الثاني بالاستعداد جيدا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا.

كما شدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/ .