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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة بلا معلمين في 6 أكتوبر.. الأهالي يستغيثون والإدارة التعليمية تتحرك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حالة من الغضب يعيشها أولياء أمور طلاب مدرسة الرؤية الرسمية التجريبية بمدينة 6 اكتوبر في ثاني أسبوع في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وشكى أولياء أمور مدرسة الرؤية الرسمية التجريبية بمدينة 6 اكتوبر ، من أنه حتى الآن  لايوجد مدرسين فى المراحل التعليم الأساسي ، ولا يوجد مدرس ولا مشرف ولا اى رقيب على الأطفال فى الصف الاول والثانى والثالث الابتدائي ، وبالتالي لم يتم شرح اى دروس منذ بدء العام الدراسي وحتى الان 

وقال أولياء الامور في شكواهم : فى انتظار أخذ الإجراءات اللازمة لإتمام العام الدراسي فى أمن وحفاظا على مستقبل الاطفال

وفي أول تحرك لها أكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، تقرر إرسال لجنة إلى مدرسة الرؤية الرسمية التجريبية بمدينة 6 اكتوبروجاري إتخاذ اللازم

وأصدرت إدارة 6 أكتوبر التعليمية بيانا إعلاميا لأولياء الامور قالت خلاله : السادة أولياء الأمور المحترمين ، تم رفع جميع الشكاوى الخاصة بمدرسة الرؤية، لفاتن مدكورمديرعام إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، وجاري إتخاذ اللازم والبت في الأمر على وجه السرعة .

وعلى جانب آخر كان قد تفقد اليوم أحمد شفيق وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، و عباس الجنزوري موجه أول الرياضيات بديوان عام الإدارة ، سير العملية التعليمية بمدرسة القرية السياحية الرسمية لغات

وخلال زيارته ، أثنى  أحمد شفيق وكيل إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، على مستوى آداء الطلاب وكذا جهود السادة المعلمين.

ازمة مدرسين في مدرسة في 6 أكتوبر
ازمة مدرسين في مدرسة في 6 أكتوبر
ازمة مدرسين في مدرسة في 6 أكتوبر
ازمة مدرسين في مدرسة في 6 أكتوبر
ازمة مدرسين في مدرسة في 6 أكتوبر
ازمة مدرسين في مدرسة في 6 أكتوبر
مدرسة 6 اكتوبر أكتوبر الرؤية الرسمية أولياء امور الرؤية

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