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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. بدء إذاعة الدروس والمناهج التعليمية للثانوية العامة على شاشة «مدرستنا 3»|اعرف الجدول

صدى البلد

تبدأ قناة "مدرستنا 3 "، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ غدًا الأحد ، الموافق 15 أكتوبر، في بث دروس المواد التعليمية المختلفة لطلاب المرحل الثانوية العامة " أولى وتانية وتالتة" ثانوي علي شاشتها، بتقنيات تصوير وجودة ممتازة لنخبة من أفضل وأقوى المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم والمراجعين بالوزارة.

وأعلنت إدارة القناة، أن الأسبوع الحالي يشهد عرض وبث المناهج التعليمية، على النايل سات بتردد 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

ويقوم فريق متخصص من الأساتذة والخبراء والمعلمين بالوزارة بتقديم شرح مبسط على طريقة نظام التقييم الجديد لمساعدة الطلاب على معرفة كيفية المذاكرة المعتمدة على الفهم وليس الحفظ، بجانب إضافة الحلقات التعليمية التي يقدمها مدرسين أكفاء في المواد المختلفة والمتابعة عن طريق المراجعة الأسبوعية.

الجدير بالذكر أن قناة "مدرستنا 3 "، تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة والمتخصصة، والتي تستهدف مساعدة جميع الطلاب في الحصول على المعلومات الصحيحة وتعزيزاً لفكرة تبسيط المناهج الدراسية ومحاولة توصيلها إلى الطلاب بمختلف قدراتهم في إطار حرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات والتكنولوجيا حول العالم من أجل بناء مجتمعات مستنيرة متجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مدرستنا ٣ مدرستنا التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني

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