جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة لقرية محلة سبك بالمنوفية

وجهت اليوم الجمعة، جامعة مدينة السادات قافلة طبية، ومشروع بيئى تنموى بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الصحة في قرية "محلة سبك" مركز أشمون، محافظة المنوفية .

أوضحت رئيس الجامعة، أهمية دور جامعة مدينة السادات، وأهمية القوافل التي تهتم بالصحة والتوعية ولاسيما في المناطق المحيطة بالجامعة لتلبية إحتياجات المواطنين .

بدأت القافلة بمجموعة ندوات تثقيفية توعوية حول:-

١- ندوة بعنوان" التغذيه السليمه و سلامة الجهاز الهضمي حاضر فيها د/محمد منير- دكتوراه في التغذيه وعلوم الاطعمه- مدير عام المشروعات البيئية .

٢- ندوة بعنوان " القضية السكانية وتأثيرها على المجتمع "حاضر فيها ا/ربيع العريبي- مدير عام المجلس القومي للسكان بالمنوفيه.

٣- ندوة بعنوان انت أقوي من المخدرات حاضر فيها نخبة من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي .

٤- دور المرأة في المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة " حاضر فيها عبدالخالق الخولي - المستشار الإعلامي للمجلس القومي للمرأة ، حضر الندوات عدد ٢٥٨ من أهالي القرية.

جدير بالذكر تأتى القافلة الطبية، والمشروع التنموى بقرية "محلة سبك" مركز أشمون، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه الدولة وجامعة مدينة السادات ‏إيمانا منها بدورها في خدمة المجتمع المحيط، وإستكمالاً للمشروع القومي (حياه كريمة) لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات الصحية والوعي التثقيفي للمواطنين في قري محافظة المنوفية، والتي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية والتي أصبحت بدورها مشروعاً قومياً.

جاءت القافلة الطبية والمشروع التنموى، تحت رعاية الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف كلا من الدكتور محمد منير مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ ثروت زكريا، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع.

واشتملت القافلة الطبية كشوفات طبية في تخصصات " ٥٦حالة أنف وأذن ، ٩٥حالة عظام ، ٦٣ حالة تحاليل طبية، ٩٠حالة أطفال، ٣٥ حالة نساء وتوليد، ٥٤ حالة رمد، بإجمالي ٣٩٣ حالة بالكشوفات الطبية.

حضر الندوات ٢٥٨ من اهالى القرية ليكون إجمالى المستفيدين ٦٥١فرد .

وفى ذات السياق أكدت"شادن" إلى الدور الهام والحيوي للجامعة متمثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال كلياتها المختلفة للمشاركة في رفع الوعي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة الإستراتيجية التي تستهدف الإهتمام بخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أكد الدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية دور الوعي الصحي للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الصحة، وأن القافلة والمشروع التنموى التوعوى التثقيفى لتلبية إحتياجات المواطنين، وتنمية الوعى لديهم من خلال متخصصين بأسلوب مبسط نحو كل ما يطرأ على المجتمع المصرى من مشكلات وقضايا.

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (2)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (3)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (4)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (5)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (6)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (7)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (8)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (9)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (10)

جامعة مدينة السادات توجه قافلة متكاملة بالتعاون مع حياة كريمة بقرية محلة سبك بالمنوفية (11)