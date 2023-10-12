وفد من جامعة عين شمس يزور جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب

ترأست الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و فداً من قيادات الجامعة ضم الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع واللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات للاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ونظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة زيارة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة غادة فاروق عن حرص إدارة الجامعة على مد جسور التواصل والتعاون بين الجامعة والجمعيات والهيئات الوطنية المختلفة ، مشيرة إلى أن هذه زيارة تعد تقليد سنوى للعام الثاني على التوالي مشيدة بما لمسته من تطوير وتنمية فى الخدمات التى تقدمها الجمعية.

وتضمنت الزيارة استعراض لتاريخ نشأة الجمعية منذ حرب فلسطين عام ١٩٤٨ ثم قامت السيدة جيهان السادات آنذاك بوضع حجر الأساس لمقر الجمعية بالوفاء والأمل قبيل حرب أكتوبر ١٩٧٣.

كما استعرض اللواء أركان حرب مدير جمعية المحاربين القدامى أهداف الجمعية و وأنشطتها وخدماتها الاجتماعية والصحية والنفسية المتنوعة و التي تشمل مصابي الحرب و ذوي الاعاقة كما رافق الوفد فى جولة مطولة تضمنت زيارة إلى مركز العلاج الطبيعي و مصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة و دار متحدى الإعاقة ومركز الغسيل الكلوى.

وتم عرض عدد من الأفلام الوثائقية عن أنشطة وتاريخ الجمعية وكذلك بطولات الجيش المصري أثناء ملحمة العبور العظيم وصولاً للنصر ، واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية بين الجانبين مع التأكيد على مواصلة التعاون المشترك في العديد من المجالات.