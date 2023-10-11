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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ : لدينا أفضل «كلية ألسن» على مستوى الجمهورية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة وتفقد القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وللوقوف على الإمكانات المادية والبشرية لبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة.

وضمت اللجنة خلال زيارة جامعة كفر الشيخ، كلا من الدكتور ماهر عبد القادر مقرر لجنة قطاع الاداب بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور عبد الراضي رضوان استاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور رحاب محمود استاذ ورئيس قسم اللغة الصينية كلية الاداب جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأعضاء اللجنة فى رحاب الجامعة، مؤكداً على مساعي الجامعة الهادفة إلى التطوير الدائم للبنية التحتية لمختلف كلياتها وتزويدها بأحدث الأدوات والإمكانيات البشرية والمادية إلى جانب تطوير مقرراتها وبرامجها الدراسية واتباع أحدث النظم التعليمية العالمية بما يساهم في تأهيل وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة و تلبية احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الزيارة تأتي من منطلق حرص اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لبرنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن كلية الالسن بالجامعة تعد من الأفضل بين نظيراتها من الكليات على مستوى الجمهورية، مؤكداً توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم وإستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تقويم الطلبة ومتابعة أدائهم ولافتًا إلى أن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق العمل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي، والدولى، والمحلي.

عقب ذلك، تفقدت اللجنة القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والمكتبة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، كما اجتمعت اللجنة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب حيث منحت لهم اللجنة فرصة لإبداء الرأي في كل ما يخص العملية التعليمية بشكل أكاديمي من خلال استبيان.

واستعرض الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن، أهم انجازات الكلية منذ نشأتها حتى الآن، مشيراً إلى أن اللجنة أشادت بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في الكلية.

ومن جانبه أشاد الدكتور ماهر عبد القادر مقرر لجنة قطاع الاداب بالمجلس الاعلي للجامعات، بما شاهده بكلية الالسن مشيرًا إلى أن الكلية تعد نموذجاً يُحتذى به بين الجامعات الحكومية، وتتوافر بها بنية تحتية متميزة.

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