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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان .. عبر هذا الرابط ... آخر موعد للتسجيل بالمقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول بعين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان .. عبر هذا الرابط
تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


تفاصيل التقديم لجوائز الدولة 2023

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة، والتي تشمل جوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية، وجوائز الدولة للتميز، وجوائز الدولة التشجيعية.

 

الدراسات الأفريقية العليا تعلن فتح باب التظلمات على نتائج الامتحانات | تفاصيل

أعلنت كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة ، عن فتح باب طلبات التظلم .

وقالت كلية الدراسات الإفريقية العليا ، انه تم فتح باب قبول طلبات التظلم من نتائج الامتحانات و ذلك حتى يوم ٢٤ اكتوبر الجارى بمقر إدارة الكلية .


جامعة عين شمس تكشف عن تفاصيل جائزة اليونسكو للبحوث في علوم الحياة 2023 

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو -غينيا الاستوائية الدولية للبحث في علوم الحياة 2023، وهي جائزة تم إنشائها من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو، وتمولها حكومة جمهورية غينيا الاستوائية.

 

جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول نظم الامتحانات وتقويم الطلاب... اليوم

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

تعرف على آخر موعد للتسجيل بالمقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول بعين شمس
أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2023/2024.

 

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