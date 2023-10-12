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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التسجيل بالبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بحلوان .. عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط 

شهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة سياحية برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبدالواحد بصفته المدير الرئيسى للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

وينص البروتوكول على التعاون فى العديد من المجالات  ومنها الخدمات السياحية التي تعد باكورة التعاون بينهما، على أن تقوم شركة ماستر ترافيل بتنظيم الرحلات السياحية الجامعية الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها للسادة أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة  والعاملين فيها وطلابها بناء على برامج سياحية بالاتفاق بين الطرفين، بجانب حجز تذاكر الطيران على جميع خطوط الطيران المحلية والدولية، وحجز الفنادق داخل مصر وخارجها، وتقديم خدمات النقل السياحى والليموزين، بالإضافة إلي تنظيم المعارض والمؤتمرات فى شتى المجالات.

البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية للعاملين Jobs Education تنمية القدرات

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