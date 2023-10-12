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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقديم لجوائز الدولة 2023

منح طلابية
منح طلابية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة، والتي تشمل جوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية، وجوائز الدولة للتميز، وجوائز الدولة التشجيعية.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) بتقييم الأداء وتقدير التميز العلمي من خلال منح جوائز الدولة للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم (للأفراد فقط).


يمكنكم الاطلاع على كيفية التقديم والاستمارات من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/programs-grants/mandate-2/?lang=ar

 

خطوات التقدم لجوائز الدولة لعام 2023 :

 

- اضغط على الرابط التالي للوصول لصفحة التقدم http://www.asrt.sci.eg/programs-grants/mandate-2/


- تحميل مستندات الترشح للجائزة المطلوبة وقراءة الشروط بعناية


- ملأ نموذج البيانات المبين في أعلى الصفحة للحصول على رقم تسجيل الذي يجب كتابته على مستندات التقدم


- بخصوص جوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة على النماذج المرفقة

ملحوظة: لن يتم قبول المستندات إلا على النماذج المبينة على الموقع

 

 

 

وكرم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفائزين في الدورة الثانية من "المسابقة الدولية للروبوتات 2023" بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها تحالف يضم كلاٌ من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله “جمعية اتصال”، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير.

وفي كلمته في الافتتاح، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قبل إعلان النتيجة النهائية أن "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات" تعكس جدوى البرامج البحثية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية، وأن هذا الحدث أصبح قبلة سنوية لصناعة الروبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد حرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في هذا الحدث العالمي، إلى جانب التمويل الذي بلغ 12 مليون جنيه، على تقديم المحتوى الفني المناسب والخبرة اللازمة والأدوات التقنية التي من شأنها دعم التصنيع، بالإضافة إلى السير قدماً نحو ترسيخ مفاهيم صناعة الروبوتات في المجتمع لتوفير البرامج التحفيزية اللازمة للخروج بأفضل نتائج، مثل فرص احتضان المشاريع الفائزة.


وقال صقر إن الأكاديمية حريصة على تكامل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الداعمة للنهوض بصناعة الروبوتات في مصر وحشد وتجميع القدرات المصرية الشابة والمبتكرة في هذا المجال، وإن مخرجات تنفيذ هذه المسابقة سينتج عنه تطوير قدرات وبناء فرق بحثية وطنية وتحالفات تكنولوجية جديدة في مجال صناعة الروبوتات ونشر أبحاث مشتركة وبراءات اختراع.

وأشار إلى هدف "المسابقة الدولية للروبوتات" وهو تمهيد المستقبل لتمكين الاستفادة من تقنيات الروبوتات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتوطين هذه الصناعة محليا وبناء كتلة حرجة من شباب المهندسين المصريين في هذا المجال.

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