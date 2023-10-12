الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل دفعة جديدة من طلاب برنامج منحة يوسف جميل

استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة دفعة جديدة من طلاب برنامج منحة يوسف جميل في القيادة العامة للدراسة ببرامج الدراسات العليا المتنوعة في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة.

وتضم دفعة هذا العام 29 طالب وطالبة من محافظات مختلفة وهي القاهرة والإسكندرية وقنا والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وشمال سيناء وهي الدفعة الثانية عشر من البرنامج. تتيح المنحة للطلاب الدراسة ببرامج الإدارة العامة، والسياسات العامة، والشؤون العالمية، والقانون الدولي والمقارن، والصحافة والاتصال الجماهيري ودراسات الشرق الأوسط.

وقال ميرال عمران، إني درست الاقتصاد بالجامعة وحصلت على منحة يوسف جميل هذا العام، وهي من محافظة الإسماعيلية: "إنني سعيدة للغاية لبدء رحلتي الدراسية في برنامج منحة يوسف جميل، ليس فقط لأنها فرصة للتعلم وللتناول العميق للمناقشات الفكرية مع أساتذتي وزملائي، وليس فقط لأنني أعود إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة مرة أخرى بكل ما تقدمه لطلابها، ولكن أيضًا لأنني سأنضم لمجتمع يوسف جميل والذي كنت أسعى لسنوات للانضمام إليه لأنه مجتمع له هدف."

تم إطلاق برنامج منحة يوسف جميل في عام 2012 بهدف بناء قدرات الشباب المصريين المؤهلين في مجالات السياسات العامة والإدارة العامة وإعدادهم لأدوار قيادية في مصر، وقد دعم برنامج منحة يوسف جميل 277 طالبا على مدار أحد عشر عامًا من خلال تزويدهم بالتدريب الكامل وتغطية شاملة للمصروفات الدراسية. من خلال البرنامج يحصل كل عام نحو 25 طالب وطالبة استثنائيين على منحة كاملة للحصول على درجة الماجستير في أحد البرامج الثمانية في كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت ليلى البرادعي، مستشارة هيئة التدريس لبرنامج منحة يوسف جميل: "استمتع دائما بعملي مع طلاب منحة يوسف جميل، فهم لا يتوانون أبدا عن إثارة إعجاب الجميع. هذه المنحة تنافسية للغاية، ونتمكن دائمًا من ضم طلاب ليسوا متفوقين أكاديميًا فحسب، بل أيضًا متعددي المواهب، وذوي أهداف محددة، وحريصين على خدمة مجتمعاتهم بطرق متعددة."

وأوضح مينا غالي، الذي درس الصيدلة بأسيوط، ويهدف لدراسة الماجستير في الإدارة العامة بعد حصوله على منحة يوسف جميل: "إن لحظة أن تلقيت البريد الإلكتروني وقرأت خبر قبولي في المنحة هي من أسعد اللحظات في 2023، كما أشعر بالسعادة والانتماء منذ انضمامي للمنحة وحضوري أول محاضرات الدراسة الغنية بالمناقشات والتواصل مع زملاء من خلفيات متنوعة. لقد شعرت أنني في مكاني المناسب وأنا ممتن للغاية لهذه الفرصة السخية والتي تستهدف تمكين الطلاب."

من خلال برنامج المنحة، يحصل الطلاب أيضًا على فرصة للدراسة في الخارج لمدة فصل دراسي واحد وفرصة المشاركة في أنشطة مختلفة مثل الرحلات الدراسية المحلية والدولية، لتعزيز معرفتهم ووعيهم بالتنوع في مصر والتعرف على أفضل الممارسات في السياسات العامة والإدارة في مختلف الدول. في السنوات الماضية، سافرت مجموعات من طلاب منحة يوسف جميل في جولات دراسية إلى المغرب وجنوب أفريقيا والصين.

علاوة على ذلك، يشارك طلاب منحة يوسف جميل في فعاليات متنوعة للتواصل مع الزملاء والخريجين الآخرين الذين يعملون كموجهين غير رسميين للطلاب ويشاركون في مناقشات ثقافية ومائدة مستديرة تتناول موضوعات متعددة الأوجه.

لمعرفة المزيد عن البرنامج، برجاء زيارة موقع برنامج منحة يوسف جميل في القيادة العامة: https://www.aucegypt.edu/admissions/fellowships/listings/yousef-jameel-public-leadership



والجدير بالذكر، أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. تعتبر الجامعة ملتقى لثقافات العالم ومنتدى للنقاش ومد أواصر التفاهم بين مختلف الثقافات كما تعد جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

وتقدم الجامعة 39 برنامجاً لطلاب البكالوريوس و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية على التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.