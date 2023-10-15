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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق حملة تبرع بالدم للفلسطينيين.. قرار مهم بشأن حافز تدريس المهارات المهنية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس منشأة القناطر والوراق.. شاهد
تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس "المناشى الجديدة تعليم أساسي ، والجلاتمه الإعدادية ، الفضيلة الثانوية المشتركة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وكان فى استقباله مروان غراب مدير عام الإدارة .
جامعة القاهرة: القوافل التنموية الشاملة تخفف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا
تحرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين|صور
أطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، حملة للتبرع بالدم لدعم أشقائنا الفلسطينيين، وذلك داخل الحرم الجامعي ومستشفى سعاد كفافي الجامعى بأكتوبر، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الطلاب، لمساندة ودعم الأشقاء في فلسطين.

الأعلى للجامعات يوضح المناهج المطروحة بامتحانات الميدتيرم 2023 في الكليات.. وهذا موعدها
قال مصدر، بالمجلس الأعلى للجامعات، إن العمل في جميع القطاعات داخل الجامعات يسير بصورة منتظمة وهادئة ولم يتم رصد أي مشكلات.

وكيل تعليم الغربية يباشر سير الدراسة بمدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات
قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، بجولة ميدانية تابع خلالها مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات.

معهد إعداد القادة: خطة لتنظيم فوج تدريبي للطلاب المتميزين بالوطن العربي
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

قرار مهم من التعليم بشأن حافز تدريس المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي
أصدرت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، قرارا عاجلا بشأن حافز تدريس المهارات المهنية للصف الرابع والخامس الابتدائي .

 

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