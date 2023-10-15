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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انضباط العملية التعليمية والحضور الطلابي جيد التوجيه بالاهتمام بالصحة البدنية للأطفال

وكيل تعليم الغربية يباشر سير الدراسة بمدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، بجولة ميدانية تابع خلالها مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية للغات.

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وخلال المتابعة، شهد وكيل الوزارة طابور الصباح بالمدرسة وسط حضور طلابي جيد، وشهد مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية.

ووجه بأن تتناول الإذاعة يومياً إنجازات الدولة المصرية، وإنجازات المحافظة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير وتنمية الريف المصري، ثم توجه بعدها لمتابعة الفصول أثناء اليوم الدراسي.

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وخلال المتابعة داخل الفصول، وجه "حسن" بنظافة السبورة وكتابة التاريخ وعنوان الدرس بخط واضح في بداية كل حصة، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وأكد على لائحة الانضباط الطلابي، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، والتأكيد على الاهتمام بالصحة البدنية للأطفال.

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وأشاد بجهود إدارة المدرسة والمعلمين، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها، وقدم الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة والعمل بروح الفريق، متمنياً لهم عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.

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