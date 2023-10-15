عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيد القصير يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات الزراعية واستغلال الأصول

وزير الزراعة يبحث
وزير الزراعة يبحث مع محافظ الغربية موقف المشروعات الزراعية

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم الأحد موقف المشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، فيما يخص القطاع الزراعي ودعم المزارعين.

 

كما بحثا الجانبان - خلال اللقاء - سبل الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها، فضلا عن تفعيل دورها لخدمة المزارعين والمربين بمحافظة الغربية.


وشملت الموضوعات التي بحثها الجانبان، سبل تنمية المشروعات الزراعية في الغربية سواء في مجال الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن مراكز تجميع الألبان، والمشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري، فضلا عن دعم مزارعي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ألغى خطابه وفر هاربا.. نتنياهو يتعرض للإهانة من جنود الاحتلال بغلاف غزة

شوبير: نجم بيراميدز وقع لـ الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ترشيحاتنا

نكثف العمل للتهدئة.. السعودية: نرفض استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية في غزة

بين التهجير أو الموت.. تحذيرات إسرائيلية لسكان غزة.. فيديو

هاشتاج #السيسي_ينصر_أهل_غزة يتصدر تريند تويتر .. شاهد

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحصار غزة|فيديو

السعودية تسلم الأونروا المساهمة السنوية لإغاثة الفلسطينيين.. ونداء من الوكالة للمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة للكشف الأثري بمنطقة الغريفه في المنيا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

فيديو

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ