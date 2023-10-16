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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: زيزو الأنسب في خط الوسط لمواجهة منتخب الجزائر

زيزو
زيزو

علق  الإعلامي أحمد حسن على أداء منتخب مصر، مضيفا أن زيزو الأنسب لخط الوسط وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن: "الصقر أحمد حسن عبر أون سبورت.. منتخب مصر يفتقد  للجماعية في الأداء وزيزو الأنسب في خط الوسط بجوار طارق حامد وحمدي فتحي لقدراته الهجومية".

 

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائر فى السابعة مساء اليوم وديا على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

مباراة منتخب مصر أمام محاربي الصحراء تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

أحمد حسن الصقر اداء منتخب مصر القناة الناقلة طارق حامد قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة مصر والجزائر

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