عبدالرحمن سامح: تلقيت تهديدات مرعبة بسبب دعم فلسطين.. ولايمكنني الاحتفال بذهبية العالم

كشف السباح المصري عبد الرحمن سامح بعد فوزه بذهبية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم المقامة في اليونان، إنه تلقى تهديدات مرعبة بسبب دعمه المتواصل لغزة وأهالي الشعب الفلسطيني.

وقال عبد الرحمن على المنصة وأمام الكاميرات بعد فوزه بالسباق مباشرة: مررت بأسبوع صعب بسبب دعمي لفلسطين".

وأضاف: “تعرضت لهجوم وتهديدات مرعبة، وكنت أذهب إلى النوم ولا أعرف هل سيقتحم أحد غرفتي وأنا نائم مع عائلتي أم لا، لا أعرف هل ينبغي عليّ الاحتفال بهذا الإنجاز أم لا، لإن إخوتي يقتلون في فلسطين الآن وأنا أتعرض لكل ذلك بسبب دعمي لهم”.

وقام الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للسباحة بإزالة صور عبد الرحمن بعد تصريحاته.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 9 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس.