سائق مترو أنفاق: خضعت لاختبارات ثبات انفعالي قبل حصولي على الوظيفة

كشف محمد لطفي سائق مترو أنفاق، تفاصيل عن كيفية التحاقه بوظيفة سائق مترو أنفاق، وتحدث عن خطوات التأهيل التي حصل عليها.

وقال محمد لطفي في حواره على قناة " إم بي سي مصر 2"، :" ربنا كرمني بمهنة سائق مترو أنفاق ، وأبلغ من العمر 25 سنة".

وأضاف محمد لطفي:" قبل عملي كسائق مترو أنفاق اشتغلت في مجال تصنيع لوحات الكهرباء "، مضيفا:" قدمت للالتحاق بمهنة سائق مترو أنفاق بعد رؤيتي لإعلان الشركة ".

وتابع محمد لطفي:" خضعت لاختبارات ثبات انفعالي واختبارات ذكاء واختبارات تقنية قبل حصولي على الوظيفة".

وأكمل محمد لطفي :" سلامة الركاب أهم شيء بالنسبة لي خلال فترة عملي"، مضيفا:" قبل التحاقي بوظيفة سائق مترو خضعت لاختبارات كثيرة عن القطار وكافة المعلومات الخاصة به، كما خضعت لاختبارت خاصة بالعديد من الظروف التي من الممكن ان تواجه سائق المترو وكيفية التعامل معها ".