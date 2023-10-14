لطلاب المدارس والجامعات.. مواعيد تقديم طلبات اشتراكات المترو ونسب التخفيض

يقدم مترو الانفاق، في مصر فرصة لطلاب الكليات والمعاهد والمدارس للاشتراك في خطوطه الثلاثة بتخفيض يصل إلى 98%، بهدف تخفيف العبء عن أسرهم خلال فترة الدراسة.

مواعيد تقديم طلبات اشتراكات المترو للطلبة ونسب التخفيض



وقد قامت شركات إدارة المترو بتوفير مكاتب اشتراكات في المحطات لاستقبال طلبات الطلاب يومياً حتى السابعة مساءً، وذلك لتلبية الطلبات بفعالية.







وفيما يلي الخطوات اللازمة لاستخراج اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق، بما في ذلك الأوراق المطلوبة والتخفيضات المتاحة:

1. قم بزيارة أقرب مكتب اشتراكات في إحدى محطات مترو الأنفاق المختلفة، واشترِ استمارة الطلب بقيمة 5 جنيهات، وهي متاحة لجميع الطلاب.

2. قم بملء الاستمارة بالمعلومات المطلوبة، مثل محطة الانطلاق والوصول، واسمك ووظيفتك، وضع صورتين شخصيتين على الاستمارة، واحصل على ختم واعتماد الاستمارة من إدارة الطلاب في المدرسة أو الكلية أو المعهد الخاص بك.

3. ستتم إضافة ختم المؤسسة التعليمية على الصورة في جزء منه، والجزء الآخر سيكون على الاستمارة نفسها، ويجب أيضًا وضع ختم الصورة الأخرى على الجزء الخلفي من الاستمارة.

4. ستحتاج المدارس الخاصة إلى ختم شعار الجمهورية على استمارة الاشتراك من قبل المنطقة التعليمية المعنية.

5. سيتم استخراج الاشتراك من عنوان إقامتك إلى مكان دراستك فقط.

6. ستكون مدة صلاحية الاشتراك 3 أشهر، وهي تغطي فترة الفصل الدراسي.

7. يجب توفير رمز الحساب الخاص بالإدارة التعليمية والمكون من 8 أرقام، ويمكن الحصول عليه من المدرسة أو المعهد أو الكلية الخاصة بك.

8. نسبة التخفيض المتاحة على اشتراك الطلاب تبلغ 98%.

9. قيمة الاشتراك للانتقال في 3 مراحل تكون 33 جنيهاً.

10. قيمة الاشتراك للانتقال في 4 مراحل تكون 41 جنيهاً.

وبهذه الطريقة، يتم تيسير وتسهيل عملية الاشتراك فينظام مترو الأنفاق للطلاب، مما يساهم في توفير وسيلة مريحة واقتصادية للتنقل خلال فترة دراستهم.

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر الكيان الوهمي المسمى "الأكاديمية الدولية للإعلام والتكنولوجيا الحديثة" والكائن مقره في (79 أ – شارع 5 أ – حدائق الأهرام – البوابة الأولى – محافظة الجيزة) بالإعلان عن قبول دفعة جديدة من طلاب (الثانوية العامة – الدبلومات الفنية "صناعي – تجارى – فندقي")، ويزعم التحاق الطالب بدخول النقابة العامة لوسائل الإعلام وإصدار كارنية النقابة (محرر إعلامي – مُعد ومُقدم برامج – مصور بالقنوات الفضائية ) كما يزعم التدريب بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بشهادة معتمدة من إحدى الجامعات المصرية واعتماد الشهادة من النقابة العامة لوسائل الإعلام بقسم (صحافة – إعلام – مساحة – تمريض – حاسب آلي – ميكانيكا سيارات – إدارة أعمال) .

وخاطب الدكتور أيمن عاشور كل من اللواء محافظ الجيزة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة، في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0zGjYe9yFynSTFHT4fAPQvt2QJcPxJpj7rKg5CF2WBon1suRxGmuQF8jh96sK7xkel&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz