التعليم العالي في أسبوع| فتح باب التقدم لجوائز الدولة.. إعلان 20 باحثا مصريا بقائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب

20 باحثا مصريا بقائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم

129 فريقاً تنافسوا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

بالتعاون مع الألكسو.. "الوطنية للتربية" تنظم ورشة حول "استخدام البلوك تشين في التعليم"

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لجوائز الدولة

إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بحضور رئيس الوزراء والقيادات الجامعية



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد من الأحداث الهامة على مدار الأسبوع كان أبرزها إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بحضور رئيس الوزراء، وإعلان 20 باحثا مصريا بقائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم.

أصدرت جامعة ستانفورد قائمة أفضل ٢% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من ٥٠ تخصصًا علميًا، للعام ٢٠٢٣، والذين يمثلون نماذج مشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيدة بجهودهم المُتميزة في البحث العلمي والعملية التعليمية، والتقدم على جامعات عالمية كُبرى في التصنيفات الدولية المرموقة، وتضمنت القائمة (٢٠) من علماء مركز بحوث وتطوير الفلزات.

وفي سياق آخر اكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية في العمل على مشاركة المنظمات الثلاثة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) في تنفيذ برامج ومشروعات على نحو يحقق أهداف الدول العربية والإسلامية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفى هذا الإطار، عقدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وجامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات، ورشة عمل حول "استخدام تكنولوجيا البلوك تشين فى التعليم" وهو مشروع النظام العربي الموحد للتثبت من مصداقية الشهادات العربية وحمايتها من التزوير، بحضور د. أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، ود. منى هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالألكسو، وأ. السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة ما يقرب من ٤٠ مشاركًا من المجلس الأعلى للجامعات والكليات المختلفة بجامعة القاهرة، وذلك بمقر جامعة القاهرة خلال يومي ٩ - ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣.

وفي كلمة جامعة القاهرة، نقل د. أحمد رجب تحيات د. محمد الخشت رئيس الجامعة وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالنجاح والتوفيق، معربًا عن سعادته لاختيار جامعة القاهرة لاحتضان هذه الورشة، مؤكدًا على أهمية الورشة في التوعية بخطورة تزوير الشهادات، خاصة فى ظل التطور التكنولوجي.



كما اختتمت فعاليات الدورة الثانية من "مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023" بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها تحالف يضم كلا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، ومجمع إبداع برج العرب ويمثله “جمعية اتصال”، وبشراكة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومؤسسة مصر الخير، وانضمت هذا العام جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد افتتح حفل الختام الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة العلمين، والدكتور علي أبو زنجال، نائب رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلون من هيئة تسليح القوات المسلحة.

وتمت استضافة مسابقات مختلفة والإعلان عن فئات جديدة في بعض المسابقات، وذلك لزيادة مساحة المشاركة في كل أنشطة البطولة لتناسب جميع الأعمار.

وشارك في المسابقة 129 فريقاً بإجمالي 925 طالباً من 6 دول وهي مصر، والكويت، والأردن، وبوليفيا، وبولندا، وبنجلاديش، وتهدف المسابقة إلى تزويد الصناعة بجيل من المبتكرين والخبرات البشرية القادرة على مواجهة التحديات باستخدام الحلول الرقمية، وتعظيم التعاون بين الهيئات الأكاديمية والرؤى الحكومية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل.



وقد أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة، والتي تشمل جوائز النيل، وجوائز الدولة التقديرية، وجوائز الدولة للتميز، وجوائز الدولة التشجيعية.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) بتقييم الأداء وتقدير التميز العلمي من خلال منح جوائز الدولة للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى الجوائز الأخرى التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في مختلف مجالات العلوم (للأفراد فقط).



بينما شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، والتي بدأت بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"الإيسيسكو"، وذلك بحضور الدكتور سالم المالك، المدير العام للمنظمة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي وفود عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.